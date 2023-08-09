В Севастополе обезвредили более 2000 снарядов за 2 месяца

Более 2000 снарядов времен Великой Отечественной войны были обезврежены в Севастополе с июня. Об этом сообщил глава российского МЧС Александр Куренков. Его слова передает издание РИА Новости .

В социальных сетях ведомства передаются слова главы. Он сообщил, что с начала лета работники МЧС подняли и уничтожили почти 2400 снарядов, времен войны. Только за первые дни третьего летнего месяца была поднята почти тысяча боеприпасов.

Он также уточнил, что все боеприпасы специалисты подняли при помощи понтонов, наполненных воздухов. После этого снаряды перемещались на полигон, где были специально подорваны при соблюдении мер безопасности. Сообщается, что за 2 года было обезврежено почти 8 тысяч таких снарядов. Работы в Севастополе продолжатся до конца октября.