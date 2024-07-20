В Севастополе объявили баллистическую опасность

В подтверждение сказанного глава региона выложил видеоролик с предупреждением о грозящей ракетной опасности, призвав горожан и туристов укрыться в домах и не выходить на улицы и не подходить к окнам.

«Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!», — написал Развожаев.

Напомним, утром в воскресенье, 23 июня, в поселке Учкуевка в Севастополе после ликвидации в небе средствами ПВО украинской ракеты американского производства ATACMS ее кассетные части упали на пляж, где в этот момент отдыхали сотни туристов и местных жителей. В результате произошедшего пострадали более 150 человек. Четверо, среди которых дети, погибли. Вторник, 24 июня, был объявлен в городе днем траура. СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт».