В Севастополе объявили воздушную тревогу
Фото: [Викимедиа]
Власти Севастополя объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По данным властей, Севастополь может подвергнуться ракетному удару ВСУ.
Он попросил жителей города предупредить о воздушной тревоге соседей, помочь добраться детям, инвалидам и пожилым людям до укрытий.
В городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.
22 сентября ВСУ нанесли удар по историческому зданию штаба Черноморского флота в Севастополе.