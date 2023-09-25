В Севастополе объявили воздушную тревогу

Безопасность

Фото: [Викимедиа]

Власти Севастополя объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По данным властей, Севастополь может подвергнуться ракетному удару ВСУ.

Он попросил жителей города предупредить о воздушной тревоге соседей, помочь добраться детям, инвалидам и пожилым людям до укрытий.

В городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.

22 сентября ВСУ нанесли удар по историческому зданию штаба Черноморского флота в Севастополе.

Актуально