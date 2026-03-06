В Севастополе осколки БПЛА повредили газовую трубу и подстанцию

В результате очередной атаки киевского режима на Севастополь осколками беспилотников были повреждены объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Осколки от сбитых воздушных целей повредили подстанцию. Специалисты уже на месте», — сообщил губернатор.

По уточненным данным, под обстрел попали также элементы газопровода. Российские военные продолжают отражать нападение: на данный момент расчеты противовоздушной обороны успешно ликвидировали три вражеских беспилотных летательных аппарата в небе над Северной стороной и Гагаринским районом.

Ранее сообщалось о том, что за три часа российские ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ.