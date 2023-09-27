В Севастополе вновь объявляли воздушную тревогу

В Севастополе вновь объявляли о воздушной тревоге. Примерно через полчаса она была отменена.

В последние дни объявление воздушной тревоги стало для жителей Севастополя обыденным явлением. В понедельник ее объявляли даже два раза. Тогда губернатор Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили ракету возле аэродрома Бельбек.

В городе ввели оповещения после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота 22 сентября. Была повреждена крыша здания, ударной волной выбило стекла в близлежащих домах. Минобороны сообщило об одном пропавшем без вести военнослужащем.

Оповещения проводятся сиренами и громкоговорителями, а также сообщениями по телеканалам и в соцсетях губернатора.