В северной столице найдены на мусорной свалке канистры с химическими отходами

Жителям одного из домов северной столицы подбросили в мусорный бак канистры с взрывоопасными химическими отходами. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что они опасаются, что их двор может вспыхнуть в любой момент.

Отмечается, что во двор на улице Маршала Блюхера въехали люди на «Газели» без номеров и сбросили отходы в мусорный бак, после чего местные жители увидели в нем канистры с борной и соляной кислотой, изопропиловым спиртом и прочими горючими веществами.

Добавляется, что жители двора переживают о том, что контейнеры для мусора якобы открыты по всему городу, из-за чего кто угодно может закинуть опасные вещества, включая легковоспламеняющиеся и взрывоопасные, поэтому возрастает риск возникновения пожаров.

Подчеркивается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по факту сброса химических отходов.