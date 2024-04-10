В северной столице обнаружили живущего в подвале дома мужчину с тремя детьми

В северной столице полицейские обнаружили в подвале жилого дома на Московском шоссе троих детей-маугли. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что мальчики двух, четырех и шести лет жили там в условиях полной антисанитарии с мужчиной, у которого не имелось на них никаких документов.

Отмечается, что поиски начались из-за случайной встречи одного из беспризорников местной жительнице, которая сразу обратилась в полицию. Прибывшим сотрудникам правопорядка мальчик рассказал, что он проживает в подвале находящейся рядом девятиэтажки.

Добавляется, что полицейские обнаружили там грязный диван, беспорядок, кучу хлама вокруг, остатки еды на столе, полную антисанитарию. На несовершеннолетних была рваная одежда, тем не менее следов побоев на их телах зафиксировано не было.

Поясняется, что сам мужчина заявил, что он является отцом мальчикам, однако документов, подтверждающих это, предоставить не смог. Он сообщил, что якобы раньше дети проживали с его женой, но та уехала в другой город с новым ухажером, а сыновей оставила ему.

На данный момент несовершеннолетние проходят обследование в больнице, а мужчина дает показания в полиции.