В северной столице торговец наркотиками умер от передозировки от собственного товара

В северной столице торговец наркотиками скончался от передозировки, попробовав собственный товар на вкус. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что тело было найдено хозяином квартиры, у которого он снимал жилье.

Отмечается, что при появлении хозяина в квартире жилье практически стало складом с наркотиками.

Добавляется, что при обыске в квартире было найдено свыше 200 пакетов с каннабисом, амфетамином, неизвестными разноцветными таблетками и белым порошком.