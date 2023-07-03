В Северодонецке силовики обнаружили украинский схрон с оружием и предотвратили теракт

Тайник, где была обнаружена снайперская винтовка и гранатометы, располагался напротив больницы и воинской части. Один из этих объектов и должен был стать целью для нападения.

Местом для хранения оружия террористы выбрали полуразрушенную многоэтажку, которая расположена напротив центрального входа в местную больницу. От местных жителей правоохранители узнали, что в развалинах иногда видят каких-то посторонних людей. Они взялись проверять здание, и обнаружили в нем снайперскую лежку, а затем и тайник. В нем нашли снайперскую винтовку Драгунова, два гранатомета и боеприпасы. Об этом сообщили РИА Новости.