В шахте в Свердловской области из-за горного удара произошло обрушение стен
ТАСС: на Урале в одной из шахт произошло обрушение стен
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В поселке Черемухово Свердловской области произошло обрушение стен в шахте из-за горного удара. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что инцидент произошел на горизонте 1172 м, где проводились работы по укреплению стен. Известно, что в момент чрезвычайного происшествия (ЧП) в шахте находились двое рабочих. Сейчас их состояние уточняется.
На месте происшествия продолжаются спасательные работы, которые проводятся силами горнорабочих предприятия.
Черемуховская-Глубокая шахта является второй по глубине шахтой в России (после шахты рудника Скалистый). Она принадлежит ООО СУБР, «Русал».
Горный удар представляет собой внезапное и сильное движение горных пород или гидрологических масс внутри горных пород, которое происходит в результате природных процессов или человека.
Такой удар может быть вызван различными факторами, такими, например, как сильные механические воздействия, изменения давления в породах, землетрясения, технологические работы или нарушения в горных выработках.
Ранее сообщалось, что на руднике в Камчатском крае из-за обрушения пород погиб шахтер.