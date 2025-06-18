В шахте в Свердловской области из-за горного удара произошло обрушение стен

В поселке Черемухово Свердловской области произошло обрушение стен в шахте из-за горного удара. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Отмечается, что инцидент произошел на горизонте 1172 м, где проводились работы по укреплению стен. Известно, что в момент чрезвычайного происшествия (ЧП) в шахте находились двое рабочих. Сейчас их состояние уточняется.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы, которые проводятся силами горнорабочих предприятия.

Черемуховская-Глубокая шахта является второй по глубине шахтой в России (после шахты рудника Скалистый). Она принадлежит ООО СУБР, «Русал».

Горный удар представляет собой внезапное и сильное движение горных пород или гидрологических масс внутри горных пород, которое происходит в результате природных процессов или человека.

Такой удар может быть вызван различными факторами, такими, например, как сильные механические воздействия, изменения давления в породах, землетрясения, технологические работы или нарушения в горных выработках.

Ранее сообщалось, что на руднике в Камчатском крае из-за обрушения пород погиб шахтер.