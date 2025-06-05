Shot: один из шахтеров погиб на руднике в Камчатском крае из-за обрушения пород

На руднике «Бараньевский» в Камчатском крае, где добывают золото и серебро, произошло обрушение горных пород. Рудник находится в Быстринском районе, в 245 километрах к северу от краевой столицы, Петропавловска-Камчатского. Об этом передает Телеграм-канал Shot.

По предварительным данным, в результате обрушения погиб один из сотрудников. Его не смогли спасти.

«Порода рухнула в районе 4:30 утра по местному времени на глубине около 700 метров — обрушилась кровля выработки. Одного из находившихся на смене мужчин, работавшего проходчиком, завалило обломками, он скончался на месте. Других пострадавших, предварительно, нет», — приводится в публикации.

Сообщается, что сотрудники спасательных служб быстро подняли тело погибшего из-под завалов и вынесли его на поверхность. В данный момент специалисты продолжают укреплять стены шахты и восстанавливать крепления, чтобы избежать новых обрушений.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения калийной шахты в Соликамске погибли два человека.