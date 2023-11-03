В Шатуре малолетний ребенок помог запертой в ванной матери вызвать спасателей

В Шатуре мальчик, которому не исполнилось и двух лет, помог своей матери вызвать спасателей. Как рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас», женщина была заперта в ванной комнате.

Инцидент произошел сегодня в многоквартирном доме в поселке Мишеронский. Жительница зашла в ванную, но не смогла выйти, так как заклинило дверной замок. В квартире находились только двое детей женщины — в возрасте месяца, а также года и восьми месяцев.

Взволнованная жительница смогла взять себя в руки и объяснила старшему сыну, что нужно просунуть телефон в щель под дверью ванной. Мальчик все понял и выполнил просьбу матери.

Получив телефон, женщина вызвала спасателей. Прибывшие на место специалисты проникли в квартиру, расположенную на втором этаже, через приоткрытое окно. Там они вскрыли дверь в ванную и освободили жительницу. Помощь медиков ни матери, ни детям не понадобилась.