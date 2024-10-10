В Шатуре задержали тренера по армрестлингу за развратные действия в отношении несовершеннолетних

В Шатуре был задержан тренер секции по армрестлингу. Мужчина в возрасте 35 лет подозревается в совершении развратных действий в отношении своих подопечных, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, в период с декабря 2019 года по сентябрь текущего года злоумышленник совершал развратные действия без применения насилия в отношении шести несовершеннолетних. С одной из воспитанниц он вступал в половое сношение.

Сейчас мужчину допрашивают следователи.