В Шебекино украинские дроны ударили по многоэтажке
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В Шебекино из-за атаки украинских дронов произошел пожар в одном из многоквартирных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере.
По информации главы регионы, многоэтажку атаковали четыре украинских беспилотника. Из-за этого произошло возгорание в нескольких квартирах. Гладков отметил, что за медицинской помощью никто не обратился.
Сейчас последствия атаки устраняют сотрудники МЧС. Информация об инциденте уточняется.
Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. В регионе установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Курской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе.
Ранее о том, что над российскими регионами за ночь сбили 75 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ. Как позже сообщили власти Липецкой области, в результате падения обломков, предварительно, пострадали шесть человек.