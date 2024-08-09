В Шебекино украинские дроны ударили по многоэтажке

В Шебекино из-за атаки украинских дронов произошел пожар в одном из многоквартирных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере .

По информации главы регионы, многоэтажку атаковали четыре украинских беспилотника. Из-за этого произошло возгорание в нескольких квартирах. Гладков отметил, что за медицинской помощью никто не обратился.

Сейчас последствия атаки устраняют сотрудники МЧС. Информация об инциденте уточняется.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. В регионе установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Курской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе.

Ранее о том, что над российскими регионами за ночь сбили 75 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ. Как позже сообщили власти Липецкой области, в результате падения обломков, предварительно, пострадали шесть человек.