В Шереметьево отреагировали на сообщения о жутком коллапсе в аэропорту

Аэропорт Шереметьево функционирует в обычном режиме. Сведения о заторах, переполнении пассажирами и сбоях в работе аэропорта — это дезинформация, направленная на создание хаоса. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.

Тем не менее, в 09:00 по московскому времени 15 октября в аэропорту Шереметьево произошли задержки девяти рейсов, направлявшихся в Волгоград, Калининград, Сочи, Ижевск, Киров и Саратов. Один из рейсов в Волгоград был отменен. Также были отменены рейсы из Астрахани и Калининграда.

В то же время, как подчеркнули в пресс-службе Шереметьево, видеоматериалы, опубликованные в некоторых социальных сетях, не соответствуют реальной обстановке в аэропорту Шереметьево на данный момент. Эти записи были сделаны днём, но размещены в сети вечером, чтобы вызвать дестабилизацию ситуации.

«Появившаяся в интернете информация не соответствует действительности. Обстановка в терминалах аэропорта остается спокойной и контролируемой», — пишет telegram-канал аэропорта.

Отмечается, что все процедуры по обслуживанию пассажиров внутренних и международных рейсов осуществляются в штатном режиме, скопления людей в залах ожидания отсутствуют.