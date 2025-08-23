В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту после введенных ограничений

Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, несмотря на введенные ограничения, сообщает пресс-служба авиагавани.

Напоминаем, что столичный аэропорт сообщил о введении ограничений 21 марта в 21:00 по московскому времени.

«В зонах вылета и прилета спокойная обстановка, нет скоплений пассажиров», — говорится в сообщении в телеграм-канале авиагавани.

В аэропорту "Шереметьево" регистрация пассажиров на рейсы и их обслуживание как при вылете, так и при прилете осуществляются в полном соответствии с действующими федеральными авиационными правилами Российской Федерации и установленными регламентами, как сообщил сам аэропорт.

"Аэропорт Шереметьево» и авиакомпании делают все необходимое для стабилизации планового расписания", - подчеркнула авиагавань.

Авиагавань напомнила пассажирам, что статус рейсов можно узнать через колл-центры авиакомпаний и другие официальные источники информации.