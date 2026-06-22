Атака БПЛА ВСУ на Московский регион 22 июня: названа цель атаки ВСУ, последние новости

Авторы телеграм-канала предположили, что атаки беспилотников на Московский регион могут быть направлены на перегрузку и ослабление системы противовоздушной обороны, пишет Газета.ру.

Авторы телеграм-канала «Архангел спецназа» представили оценку возможных целей попыток атак беспилотников на Москву, предположительно осуществляемых Вооруженными силами Украины.

Возможные цели атак

По мнению авторов канала, одной из ключевых задач подобных действий может быть стремление снизить эффективность системы противовоздушной обороны в Московском регионе. Отмечается, что таким образом противник может пытаться перераспределить ресурсы и нагрузить ПВО постоянными попытками проникновения дронов.

Также высказывается версия, что подобная тактика направлена на создание так называемых коридоров за счет вынужденного расходования средств на перехват беспилотников.

Контекст событий

Сообщается, что после массированных ударов по Крыму украинские войска, по оценке авторов канала, вновь сосредоточили внимание на столичном регионе.

Официальные данные

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотных летательных аппаратов на подлете к столице.