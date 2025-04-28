Пилоту сгоревшего в аэропорту Шереметьево Superjet утвердили приговор

Суд признал законным приговор, вынесенный пилоту Денису Евдокимову по делу о самолете Superjet, который сгорел в Шереметьево после жесткой посадки. Об этом сообщил ТАСС.

ЧП в московском аэропорту Шереметьево произошло в мае 2019 года. Тогда Superjet, которым управлял Евдокимов, вернулся в точку вылета всего через полчаса после взлета. В самолет попала молния, и командир судна принял решение не лететь в Мурманск, а вернуться. Авиалайнер совершил жесткую посадку, после чего загорелся. В итоге погиб 41 человек. Суд впоследствии приговорил летчика к шести годам колонии-поселения, признав его виновным в нарушении правил безопасности. Евдокимов и его защита пытались опротестовать это решение.

«Приговор Химкинского городского суда в отношении Евдокимова Д. А. оставить без изменения, кассационные жалобы осужденного, его защитников, представителей потерпевших — без удовлетворения», — таков был вердикт Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение о наказании генерал-майора Ивана Попова. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Судьи признали его виновным в мошенничестве, а также в служебном подлоге. Попов также был лишен воинского звания.