В школах Белгородской области пройдут проверки после инцидента в Курске

В образовательных учреждениях Белгородской области будут проведены внеплановые проверки после инцидента в курской школе.

Также будут проверены работающие в школах региона частные охранные предприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, утром 10 января в школу №54 в Курске ворвался подросток с молотком. Раньше юноша здесь учился. Он пытался устроить пожар на первом этаже здания.

На допросе нападавший признался, что поводом к совершению преступления стала неразделенная любовь к ученице школы. К учебному заведению у него нет никаких претензий и обид.

В результате инцидента никто не пострадал.

По факту нападения СК возбудил уголовное дело.

Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее сообщалось о том, что в Японии девушка с молотком напала на студентов из-за нежелания с ней общаться.