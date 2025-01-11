В школах Белгородской области пройдут проверки после инцидента в Курске
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В образовательных учреждениях Белгородской области будут проведены внеплановые проверки после инцидента в курской школе.
Также будут проверены работающие в школах региона частные охранные предприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, утром 10 января в школу №54 в Курске ворвался подросток с молотком. Раньше юноша здесь учился. Он пытался устроить пожар на первом этаже здания.
На допросе нападавший признался, что поводом к совершению преступления стала неразделенная любовь к ученице школы. К учебному заведению у него нет никаких претензий и обид.
В результате инцидента никто не пострадал.
По факту нападения СК возбудил уголовное дело.
Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба МВД.
Ранее сообщалось о том, что в Японии девушка с молотком напала на студентов из-за нежелания с ней общаться.