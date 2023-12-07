В школе Брянска произошла стрельба

В гимназии №5 в Брянске произошла стрельба, сообщили СМИ. По данным агентства РИА Новости , здание учебного заведения оцепили сотрудники силовых структур. Как отметили в экстренных службах, ситуация на данный момент выясняется.

По информации канала Baza, стрельбу устроила ученица восьмого класса. Она пришла в школу с ружьем и сделала несколько выстрелов из него. По предварительным данным, были ранены три человека. Сама школьница совершила суицид.

Причины инцидента неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия.

Ранее СМИ сообщили, что в кампусе университета Невады в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным прессы, ее устроил профессор, которого не взяли на работу в учебное заведение. В результате погибло три человека. Порядка 20 человек были ранены.

Ранее в Бельгии также произошла стрельба. По данным руководства Брюсселя, причиной инцидента стали разборки местных банд. По информации СМИ, пострадали четыре человека.