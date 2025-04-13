В штате Нью-Йорк рухнул легкомоторный самолет с пассажирами

Авиакатастрофа произошла недалеко от Копейка. Воздушное судно рухнуло прямо в поле.

О крушении сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек.

По данным агентства Рейтер, погиб как минимум один человек.

На этой неделе в США произошли несколько авиакатастроф, унесших жизни нескольких человек. Так, 11 апреля в реку Гудзон упал вертолет, на борту которого находились шесть человек, все они погибли.

Ранее сообщалось о том, что во Флориде самолет Cessna 310R упал в жилом районе Бока Ратон.