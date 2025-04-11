Во Флориде самолет рухнул на жилой район

Во Флориде легкомоторный самолет Cessna 310R потерпел крушение в районе города Бока Ратон, упав недалеко от аэропорта. Об этом сообщает Baza.

На юге Флориды произошло крушение легкомоторного самолета Cessna 310R — воздушное судно рухнуло на район города Бока Ратон вскоре после взлета. Очевидцы сообщили, что сразу после подъема в небо самолет начал кружить, предположительно, из-за технической неисправности. По одной из версий, пилот пытался выработать топливо перед экстренной посадкой, однако не успел дотянуть до взлетной полосы.

Инцидент произошел недалеко от городского аэропорта. Точное количество находившихся на борту людей пока неизвестно. Cessna 310R — это двухмоторный легкий самолет, рассчитанный на 4–6 пассажиров. Известно, что самолет выполнял частный рейс, подробности маршрута уточняются.

Падение произошло в жилом секторе, информация о разрушениях и пострадавших на земле проверяется. Местные службы экстренно прибыли на место происшествия, начато расследование причин катастрофы. На данный момент основная версия — техническая неисправность, возникшая вскоре после взлета.

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