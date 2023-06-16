В Швеции будут учить украинцев летать на истребителях Jas 39 Gripen

В рамках 12-го пакета помощи, шведское правительство планирует обучить украинских пилотов навыкам управления шведскими истребителями Jas 39 Gripen. Об этом следует из правительственного пресс-релиза страны. Это сотрудничество произойдет в рамках помощи западных стран Украине.

Истребители Jas 39 Gripen известны своей эффективностью и считаются одними из передовых истребителей в мире. Обучение украинских пилотов на этих истребителях предоставит им возможность приобрести опыт работы с передовым вооружением и системами управления данными самолетами.

Будут ли переданы самолеты Украине - неизвестно. Власти Швеция не делали заявление о том, окажутся ли самолеты в распоряжении украинских военных.