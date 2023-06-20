В Швеции впервые в истории сели стратегические бомбардировщики США

Стратегические бомбардировщики B1-B ВВС США совершили историческую посадку на авиабазе Лулео-Каллакс в Швеции, в рамках своих учебных полетов над Европой.

Об этом сообщает «Московский комсомолец». Это первый раз, когда американские бомбардировщики этого типа приземлились в Швеции. В США подчеркнули важность сотрудничества и силовых возможностей между двумя странами.

Учебные полеты американских военных самолетов над Европой являются неотъемлемой частью стратегии обеспечения коллективной безопасности НАТО и укрепления сотрудничества с союзными и партнерскими государствами, отмечают представители северо-атлантического блока.

Самолеты B1-B являются стратегическими бомбардировщиками с дальностью полета до 12 000 километров и способностью нести широкий ассортимент вооружений. Они являются важным элементом американской воздушной мощи и способны выполнять различные задачи, включая стратегические бомбардировки, разведку и поддержку воздушных операций.