Министерство иностранных дел Сирии выразило свою озабоченность и призвало все страны к сдержанности в свете планов Соединенных Штатов по поставке кассетных боеприпасов в Украину, предупреждая о возможности катастрофической эскалации конфликта.

Об этом пишет ТАСС. В своем заявлении сирийское МИД призвало все страны принять меры для ограничения действий администрации США, которая, по их мнению, ведет безрассудную политику, способную негативно повлиять на обстановку в регионе.

Сирия, сама столкнувшаяся с продолжающимся внутренним конфликтом, выражает свою обеспокоенность по поводу усиления военного напряжения и возможных негативных последствий, которые могут возникнуть вследствие поставок боеприпасов в Украину. Они призывают международное сообщество и все заинтересованные стороны проявить ответственность и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.