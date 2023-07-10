В СК расследуют убийство замначальника по мобилизационной работе в Краснодаре

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела из-за убийства замначальника отдела по мобилизационной работе краснодарской администрации. Официальное сообщение об этом было опубликовано в канале ведомства вечером понедельника, 10 июля.

Следователи уточнили, что дело расследуется по статье 105 УК РФ. Тело 42-летнего мужчины было найдено ранним утром понедельника недалеко от улицы под названием Береговая. На теле обнаружили огнестрельные ранения.

Происшествие будет расследовать первый отдел по расследованию особо важных дел в Краснодарском крае, на данный момент разыскивается убийца и устанавливаются его мотивы, а также уточняются все детали происшествия.