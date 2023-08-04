В СК возбудили дело из-за сорвавшегося с седьмого этажа в Москве лифта

На улице Кедровая в Москве произошло ЧП – грузовой лифт сорвался в шахту с высоты седьмого этажа. В СКР рассказали подробности инцидента, а также возбудили дело по части 2 статьи 143 УК РФ.

Как установило следствие, 4 августа двое рабочих-строителя дома на Кедровой улице в столице, находясь в грузовом лифте, упали вниз с высоты седьмого этажа. 33-летний мужчина скончался сразу на месте ЧП, его 45-летнего напарника госпитализировали с серьезными травмами.

Следователи работают на месте ЧП, опрашивают очевидцев и других работников. Расследование уголовное дела продолжается.