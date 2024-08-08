В СКР пообещали установить всех причастных к покушению на Поддубного

Российский Следственный Комитет пообещал принять все необходимые меры для того, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, ответственных за случившееся накануне покушение на военного корреспондента Евгения Поддубного. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальных социальных сетях .

Представители СКР в посте заявили, что Поддубный является мужественным, отважным и неравнодушным человеком. Они также подчеркнули, что высокие моральные и профессиональные качества военкора высоко ценятся как его коллегами, так и рядовыми зрителями.

Сообщается также, что вскоре Поддубный будет награжден медалью Следственного Комитета за свои заслуги.

Накануне появилась информация о том, что Поддубный пережил атаку украинского БПЛА и в данный момент находится в больнице.