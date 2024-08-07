Евгений Поддубный выжил после атаки украинского дрона: военкор в больнице

Вечером в среду, 7 августа, появилось официальное опровержение информации о гибели в Курской области военкора Евгения Поддубного. Об этом сообщил политик Олег Царев в своем официальном канале в соцсетях.

«Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам! Теперь будет жить долго» — написал Царев в канале.

Эти данные, опубликованные Царевым, подтверждены в приемной губернатора Курской области. Также в соцсетях ранее появилось опровержение гибели Поддубного: военкор получил ожоги и травму головы в результате украинской атаки, но не более. Он доставлен в госпиталь.

Напомним, ранее сообщалось о введении на территории Курской области режима ЧС. Подробнее в материале.