В СКР прокомментировали крушение самолета в Тверской области

В СК России впервые с момента авиакатастрофы выпустили официальный комментарий по факту крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области.

Как сообщают в официальном канале ведомства, на месте трагедии было найдено 10 тел – для того, чтобы их идентифицировать, необходимо проведение генетической экспертизы.

Также следствие изъяло бортовые самописцы, документацию и другие предметы, которые помогут установить все причины произошедшего. Будут назначаться и другие экспертизы, чтобы проверить все версии трагедии.