Эверест против людей: метель с нулевой видимостью взяла в заложники тысячу альпинистов
На восточном склоне Эвереста тысячи туристов застряли из-за метели
Согласно информации, предоставленной китайским изданием «Саньсян душибао», примерно тысяча туристов оказались блокированы на восточном склоне горы Эверест, расположенном в Тибете.
Причиной затруднительного положения путешественников стал мощный снегопад, который, по оценкам, является самым интенсивным за последние несколько лет. Непогода обрушилась на регион в субботу, что привело к резкому ухудшению видимости — до одного метра.
Имеются сведения, что в некоторых районах маршрута выпало такое количество снега, что палатки оказались полностью погребены под ним. Из-за значительной глубины снежного покрова, продолжающихся осадков и ограниченной видимости, самостоятельный спуск для туристов не представляется возможным. К тому же, сложные метеорологические условия существенно осложняют проведение спасательных мероприятий.
Ранее сообщалось, что погиб один из туристов, сорвавшихся со склона Вилючинского вулкана на Камчатке.