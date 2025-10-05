Эверест против людей: метель с нулевой видимостью взяла в заложники тысячу альпинистов

Причиной затруднительного положения путешественников стал мощный снегопад, который, по оценкам, является самым интенсивным за последние несколько лет. Непогода обрушилась на регион в субботу, что привело к резкому ухудшению видимости — до одного метра.

Имеются сведения, что в некоторых районах маршрута выпало такое количество снега, что палатки оказались полностью погребены под ним. Из-за значительной глубины снежного покрова, продолжающихся осадков и ограниченной видимости, самостоятельный спуск для туристов не представляется возможным. К тому же, сложные метеорологические условия существенно осложняют проведение спасательных мероприятий.

Ранее сообщалось, что погиб один из туристов, сорвавшихся со склона Вилючинского вулкана на Камчатке.