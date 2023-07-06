В СМИ США заявили о принятом решении по поставкам кассетных боеприпасов Украине

По информации, опубликованной в американской газете The New York Times , Соединенные Штаты приняли решение о поставке Украине кассетных боеприпасов.

Официальное объявление о данном решении ожидается в ближайшее время, возможно, во время предстоящего саммита НАТО.

Кассетные боеприпасы - это вид артиллерийских снарядов, которые содержат в себе множество мелких подкалиберных снарядов, называемых субмуницией. При использовании кассетного боеприпаса, он разделяется в воздухе, выпуская подкалиберные снаряды, которые рассеиваются по широкой площади.

Каждый подкалиберный снаряд предназначен для поражения целей на земле, таких как бронетехника, техника противника и военные сооружения. Использование кассетных боеприпасов запрещены во всем мире. Так как они способны нанести существенный урон живой силе противника, а также гражданскому населению.

Поставка кассетных боеприпасов США Украине является значимым шагом и может оказать существенную поддержку украинским вооруженным силам в условиях текущего конфликта. В тоже время, это решение может вызвать дальнейшую эскалацию и напряжение в отношениях между Россией и США, считают эксперты.