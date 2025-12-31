В Сочи девочка провела под снегом 15 минут перед тем, как ее обнаружили и откопали
На Красной Поляне в Сочи снежная лавина накрыла 10-летнюю девочку и ее отца
На одном из склонов сочинского курорта «Красная Поляна» произошел тревожный инцидент. Как сообщают Telegram-каналы, на трассе «Реликтовый лес» сошла снежная лавина, которая накрыла лыжников — 10-летнюю девочку и ее отца.
ЧП случилось на высоте около 1460 метров над уровнем моря. Взрослый спортсмен сумел самостоятельно выбраться из снежного плена, однако ребенок оказался погребен под толщей снега. На призывы о помощи откликнулись отдыхающие, находившиеся поблизости. Туристы оперативно организовали спасательную операцию и приступили к поискам девочки. Один из лыжников обнаружил ее под снежным завалом толщиной порядка полутора метров. По данным очевидцев, несовершеннолетняя находилась под снегом примерно 15 минут. Девочку успешно откопали — ее спасение присутствующие встретили аплодисментами. После освобождения пострадавшую доставили в больницу для обследования, где ей провели компьютерную томографию. Согласно предварительной информации, серьезных повреждений у ребенка нет: внутренние органы и конечности не пострадали, но есть подозрение на сотрясение мозга.