В Сочи после матча по баскетболу 3×3 жестоко избили арбитра

Telegram-канал: родственники игрока избили арбитра после матча по баскетболу 3×3
В Сочи на отборочном этапе Кубка России по баскетболу 3×3 произошел вопиющий инцидент с нападением на судью. Пострадавшим стал главный арбитр матча Никита Скавинский. Как сообщают Telegram-каналы, нападение совершили члены семьи игрока команды «Россети» Сергея Творжинского.
Конфликт разразился сразу после поражения «Россетей», в составе которой играли сам Творжинский и его сыновья. Первой к судье с претензиями обратилась супруга спортсмена, после чего в словесную перепалку, а затем и в физическое противостояние вступили остальные родственники.
Инцидент привел к тяжелым последствиям для рефери.
«Скавинского, с его слов, уронили на землю и пнули. У него сотрясение, ушибы и перелом костей носа», — приводит издание слова потерпевшего.
На данный момент Никита Скавинский официально зафиксировал побои и написал заявление в полицию, однако ответа от правоохранительных органов пока не последовало. Сергей Творжинский, со стороны семьи которого, согласно сообщению, произошло нападение, отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.
