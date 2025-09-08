В Сочи произошла драка между отдыхающими, вмешалась Росгвардия

Конфликт между туристами на популярном российском курорте завершился задержанием Росгвардией и попал в объективы камер. Информацию об инциденте распространил телеграм-канал «ЧП Сочи».

Согласно источнику, причиной инцидента стала ссора между двумя отдыхающими в центре Сочи. Мужчина, одетый в черную футболку, проявил агрессию по отношению к другому туристу и его подруге. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов произвели задержание участников конфликта.

На видеозаписи видно, как группа мужчин в темной одежде вступает в словесную перепалку с парой отдыхающих. Словесная перепалка перерастает в потасовку, слышны женские крики.

На последующих кадрах видно, как сотрудники Росгвардии, прибывшие на место инцидента, задерживают мужчину и женщину рядом со служебным автомобилем. Нарушителей порядка доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

