В Запорожской области женщину задержали за переводы денег спецслужбам Украины

В Запорожской области задержана женщина, подозреваемая в финансировании украинских спецслужб и армии. Ей предъявлено обвинение в государственной измене, как сообщил ТАСС , ссылаясь на пресс-службу УФСБ России по региону.

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали жительницу Приморска по подозрению в государственной измене. По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, женщина переводила деньги на счета, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемая была задержана и дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

