В Сочи река вышла из берегов и стала затапливать близлежащие улицы

Река Херота, которая протекает через Сочи, вышла из берегов и начала затапливать прилегающую территорию. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Подтопления в ряде жилых домов Сочи отмечаются из-за разлива реки Херота. Такие факты выявлены в Мацесте, а также на улицах Дачная и Петрозаводская. На некоторых улицах отмечаются затруднения движения автотранспорта из-за упавших на проезжую часть деревьев. В это же время в Кудепсте поток вышедшей из берегов воды смыл припаркованные неподалеку автомашины.

«Временно перекрыт участок трассы Джубга — Сочи. В ближайшее время из берегов может выйти река Восточный Дагомыс», — указал микроблог.

В то же самое время в горных районах Сочи, в том числе и на Красной Поляне, объявлено штормовое предупреждение. Там идут сильные снегопады.

Ранее сообщалось о пожаре в Сочи. В Адлерском районе загорелся караоке-клуб, у него вспыхнула крыша. В этот момент внутри объекта находились посетители, их удалось вовремя эвакуировать.