В Сочи временно ограничили авиасообщение из-за угрозы с воздуха

В ряде районов Сочи вечером были слышны взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT . По данным ресурса, жители зафиксировали не менее пяти хлопков. Очевидцы отмечали, что перед взрывами раздавался характерный звук, напоминающий писк, после чего следовали мощные гулкие удары. Также в городе несколько раз включалась сирена воздушной тревоги.

Как уточняет канал, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. На этом фоне в сочинском аэропорту было перенесено порядка 20 вылетов и прилетов.

Глава города Андрей Прошунин подтвердил факт атаки и работу систем ПВО. По его информации, в Сочи осуществляется отражение налета беспилотных летательных аппаратов. Мэр обратился к жителям и туристам с призывом сохранять спокойствие и строго соблюдать требования безопасности. В частности, тем, кто проживает вблизи береговой линии, рекомендовано не покидать помещения и укрываться в комнатах без окон. Кроме того, городские власти попросили не публиковать в сети видеозаписи работы ПВО, фрагментов дронов и действий экстренных служб.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности, координацию осуществляет городской оперативный штаб.

В Министерство обороны Российской Федерации сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили 48 украинских беспилотников. По данным ведомства, по 16 аппаратов были уничтожены над территориями Краснодарского края и Крыма, семь — над акваторией Азовского моря, шесть — над Черным морем. Еще два беспилотника ликвидированы на подлете к Белгороду и один — над территорией Республики Адыгея.

Ранее сообщалось об отражении воздушной атаки на Ленобласть.