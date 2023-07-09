В Сочи запретили купание в море из-за штормового предупреждения

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Власти курорта на это время запретили купание в море.

«Сегодня, 9 июля, и до конца суток 10 июля на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На море шторм. На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено. Установлены красные флаги – в воду заходить опасно», – говорится в сообщении ГУ МЧС.

В Хостинском районе Сочи в ночь на воскресенье ливень подмыл несколько домов. Их жители переселены в пункты временного размещения. Сообщалось о том, что поток снес около десятка автомобилей.

Население призывают к бдительности – в ночь на понедельник предсказывают основной удар стихии. Туристов предупредили о том, чтобы они держались подальше от воды.