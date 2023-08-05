В сочинском аэропорту авиалайнер повредил двигатель из-за столкновения с телетрапом

Инцидент произошел сегодня рано утром. При выруливании на стоянку лайнер зацепил телескопический трап мотогондолой левого двигателя, а также крылом. После этого авиакомпания Nordwind решила заменить самолет для дальнейшего выполнения рейса до Новосибирска. Для этого был предоставлен резервный борт, на который были пересажены пассажиры, он вылетел в пункт своего назначения. Об этом сообщили РИА Новости. Сейчас прокуратура города Сочи ведет проверку всех обстоятельств случившегося.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.