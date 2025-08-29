В Солнечногорске нашли растяжки с гранатами в лесу
В лесу подмосковного Солнечногорска обнаружили опасные растяжки с гранатами
В лесной зоне подмосковного Солнечногорска были найдены установленные неустановленными лицами растяжки с боевыми гранатами, предназначенными для поражения живой силы противника. Об этом сообщил телеграм-канал «Москва сейчас».
Согласно информации, полученной от канала, опасная ловушка была своевременно обнаружена, что позволило избежать трагических последствий.
В распоряжении общественности оказались видеоматериалы, запечатлевшие данную растяжку. На кадрах, снятых одной из местных жительниц, отчетливо видно, как между деревьями натянута тонкая нить, к которой подвешена граната.
Ранее сообщалось, что мужчина пригрозил полицейским гранатой после ссоры с девушкой в Ярославле.