Мужчина пригрозил полицейским гранатой после ссоры с девушкой в Ярославле

В Ярославле сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал им предметом, похожим на гранату. Об этом информировал телеграм-канал «МВД Медиа».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Согласно информации, предоставленной ведомством, причиной вызова полиции стал бытовой конфликт в одном из домов, расположенных на улице Курчатова. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции успешно разрешили ссору между двумя проживающими вместе людьми.

После завершения урегулирования конфликта, находясь на лестничной клетке, 31-летний мужчина неожиданно достал предмет, визуально напоминающий гранату, и, выдернув чеку, начал высказывать угрозы.

В процессе попытки нейтрализации злоумышленника граната выпала из его рук и произошел хлопок. Как выяснилось впоследствии, это была страйкбольная граната. Задержанный был доставлен в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения.

Ранее сообщалось, что донецкий житель угрожал соседке и бросил в ее двор гранаты.