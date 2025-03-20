В Солнечногорске задержали мужчину с бензопилой и накладной бородой, который собирался убить бывшую жену

В Солнечногорске задержали мужчину, который собирался убить свою бывшую супругу. В автомобиле злоумышленника нашли оружие, сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

Уроженец Саратовской области в конце прошлого года на почве ревности решил убить экс-жену. Для этого он подготовил огнестрельное оружие, патроны, накладные бороду и усы, наручники, лопату и бензопилу.

После этого злоумышленник выехал в Ленинградскую область, где проживала его бывшая супруга. Все вышеуказанные предметы и оружие хранились в салоне и багажнике его автомобиля.

Мужчину задержали на 58-м км трассы М-11 «Нева» в Солнечногорске. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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