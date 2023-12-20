В Солнечногорске задержали жителя, который украл у знакомого ноутбук и игровую приставку

В Солнечногорске задержали местного жителя, который украл у знакомого ноутбук и игровую приставку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В полицию обратился житель в возрасте 37 лет, который сообщил о краже техники из квартиры в одном из домов Санатория Минобороны. Сумма причиненного ущерба составила 208 тысяч рублей.

Похитителя задержали. Им оказался местный житель в возрасте 31 года. Мужчина пришел в гости и, пока его никто не видел, похитил ноутбук, игровую приставку, телефон, два джойстика и беспроводные наушники.

На злоумышленника завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.