В Сомали экстремисты захватили пять городов

В Сомали после двухдневных ожесточенных боев правительственные войска оставили пять городов в центральной части страны, сообщает Somali guardian.

Города Вабхо, Освейн, Бадбуд, Галад и Масагавей заняли боевики экстремистской группировки «Аль-Шабаб», близкой к «Аль-Каиде» (запрещена в России).

Боевики заявили, что во время боев уничтожили 178 солдат правительственной армии. По данным противоположной стороны, потери экстремистов составили 58 человек.

К 2010 году группировка «Аль-Шабаб» контролировала большую часть страны. Затем боевики вынуждены были оставить столицу Могадишо и перейти к партизанским действиям. С 2016 года после вывода из страны эфиопских войск «Аль-Шабаб» постепенно отвоевывает утраченные территории.