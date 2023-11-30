В Сомали опасаются возрождения пиратства в Аденском заливе

Морская полиция Сомали в четверг усилила патрулирование в Красном море после неудачного захвата пиратами судна в Аденском заливе ранее на этой неделе, сообщает The Associated Press.

Опасения связаны с эскалацией палестино-израильского конфликта и возможного участия в нем йеменских хуситов. Хотя последняя попытка пиратства на счету сомалйцев.

В воскресенье американские военные заявили, что захватили пять человек, которые пытались угнать танкер Central Park, ходящий под флагом Либерии, но связанный с Израилем. Пираты пытались скрыться на катерах, но сдались после преследования американского эсминца USS Mason.

Отмечается, что это первая попытка пиратства в регионе за последние несколько лет, и правительство Сомали обратилось за международной поддержкой, чтобы предотвратить возрождение пиратства на Африканском Роге.

Пик пиратства в регионе пришелся на 2011 год, когда, по данным ООН, у сомалийского побережья было зафиксировано более 160 нападений. После этого количество инцидентов резко сократилось из-за патрулирования международных военно-морских сил.