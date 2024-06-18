В соцсетях опубликовали последний сюжет погибшего корреспондента NEWS.ru Цицаги

Последний репортаж погибшего корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги под названием «Птичники в Марьинке» опубликован во всех социальных сетях и на платформе издания одного из видеохостингов.

Уточняется, что видеоролик был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении, где спецвзвод БПЛА уничтожал технику и живую силу противника. Цицаги удалось пообщаться с бойцами, которые первыми вошли в населенный пункт и дошли до его окраин.

Отмечается, что он встретился с военнослужащими, участвовавшими в штурмовых операциях. Бойцы поделились с корреспондентом нюансами своей работы и рассказали, как выцеливать танки Leopard, блиндажи, склады и артиллерию противника.

Добавляется, что в своем репортаже корреспондент показал и кумулятивный снаряд «Фазан», способный прожечь броню танка. По словам военных, на подобных «подарках» для украинских бойцов они пишут послания в память о погибших товарищах. Своих противников они знают практически поименно и, отдавая должное, отмечают, что им противостоят опытные операторы беспилотников с колоссальным числом вылетов.

Напомним, что корреспондент издания Никита Цицаги погиб под Угледаром в ДНР в минувшее воскресенье при атаке дрона ВСУ.