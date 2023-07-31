Согласно информации, полученной из источника новостного канала «Раньше всех, ну почти» в одной из социальных сетей, выяснилось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые использовались при недавних атаках на башни «Москва-Сити», предположительно были изготовлены кустарным способом с использованием большого количества пластика и содержали готовые поражающие элементы.

Известно, что такие самодельные БПЛА могут представлять угрозу для гражданской безопасности и инфраструктуры города.

По данным РВНП, такие кустарно изготовленные БПЛА имеют ограниченные средства навигации и стабилизации, что делает их менее точными и более опасными для окружающей среды. Кроме того, их поражающие элементы могут быть недостаточно предсказуемыми и контролируемыми, что усиливает риск случайных жертв и разрушений.