По словам сенатора верхней палаты парламента Игоря Кастюкевича, отправка французской армии на территорию Незалежной будет для Парижа билетом в один конец. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Вашингтон не будет помогать им в данной авантюре, представители власти США говорят об этом уже открыто.

По мнению сенатора, французский лидер, скорее всего. Не изучал историю в школьные годы, а незнающих ее она очень жестоко наказывает. Более того, у французской нации воевать станет некому, поскольку иностранные наемники маловероятно будут воевать ради тандема сумасшедшего и террориста.

Он добавил, что если захотят все же кровопролития, то земли много, всех Россия закопает.

Ранее сообщалось, что украинский лидер поддержал идею своего французского коллеги о вероятной отправке войск в Незалежную, прежде всего военных инструкторов и механиков. Также Макрон предложил разместить свои войска на границе с Белоруссией для высвобождения резервов украинской армии, которые задействованы на данном направлении.