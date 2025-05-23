В США бармен установил скрытую камеру в женском туалете ресторана

Полицейские США арестовали в Лас-Вегасе бармена, который установил скрытую камеру в женском туалете ресторана. Об этом сообщил канал WKRC-TV.

Некий Кристофер Коэн работал в ресторане John Cutter Tavern, который находится в Лас-Вегасе. Он тайно установил несколько скрытых камер в женском туалете этого заведения. Одну из этих камер, замаскированную под зарядное устройство, обнаружила посетительница. Сразу после этого она обратилась в полицию.

«После этого сотрудники правоохранительных органов изъяли карту памяти и обнаружили на ней видео, на которых посетительницы заведения пользовались туалетом. Они выяснили, кто установил камеру, и задержали его», — указали журналисты.

Злоумышленника отправили под арест, ему предъявили обвинения в создании сексуального контента, а также в незаконном подглядывании за людьми.

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